Фото: istock / Sinenkiy
Пожилому новобранцу Вооруженных сил Указаны не позволили взять на поле боля вставную челюсть. Об этом пишет Economist.
«Их выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть. Менее чем через неделю, проведенную в окопах Донбасса, <…> численность взвода из 20 человек сократилась на шесть. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения«», — сказано в публикации.Автор материала назвал это «одной из худших историй» о призыве в зону боевых действий.
Ранее сообщалось, что ВСУ решили сократить военные операции из-за нехватки снарядов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Зыбинский: Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении
«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ
Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»
Алина Юрчак