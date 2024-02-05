Хуснуллин: Лисичанск будет восстановлен по примеру Мариуполя

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Лисичанск будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире «Соловьев Live» заявил, что строительные работы начнутся, когда линия фронта будет отодвинута.
«В Лисичанске буквально вчера прилёт по хлебопекарне. Понятно, что мы там полноценную стройку развернуть не можем, но 2,5 тысячи группировку мы там рассредоточили по ремонту, по приведению в элементарный порядок. Как только отодвинется линия соприкосновения, мы уже на примере Мариуполя зайдём в штабном режиме и будем всё восстанавливать», — рассказал вице-премьер.Он отметил, что сегодняшней «прикладной» задачей является обеспечения людей электроэнергией, теплом и водой. В дальнейшем развитие новых регионов планируется комплексно.
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