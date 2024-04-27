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Стало известно, за что солдаты ВСУ раскритиковали своих командиров

iDNES: солдаты ВСУ обрушились на украинское командование за провал в Очеретино
27 апреля 2024, 16:06
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Солдаты ВСУ раскритиковали своих командиров за провал в Очеретино. Об этом пишет чешское издание iDNES со ссылкой на военных.

По словам военного, его роту буквально сгноили. Он отметил, что солдаты выполняли задачи в любых условиях. Шли на штурм под тупым командованием. Всем на них было плевать. Отмечается, что украинское командование отправило неподготовленное подразделение в Очеретино. Поскольку недооценило обстановку в области населенного пункта. Обозреватели отметили, что украинцы начали обвинять офицеров в таком просчете, в результате которого погибли их солдаты, а также была потеряна территория.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее сообщалось, что армия России готовит «полукотёл» для ВСУ южнее Очеретино в ДНР. Так считает военный обозреватель Царьграда Влада Шлепченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группировка «Днепр» уничтожила за неделю до 360 украинских военных
Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 360 военных и 30 автомобилей
27 апреля 2024, 16:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли удар по ряду подразделений ВСУ в течение недели на херсонском направлении, результатом чего стало уничтожение до 360 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.
«Подразделения группировки "Днепр" совместными усилиями нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, была уничтожена одна боевая бронированная машина, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, включая восемь гаубиц М777 американского производства, добавили в ведомстве.

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Стало известно, что сбили российские системы ПВО
Минобороны: российские системы ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-25
27 апреля 2024, 16:50

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за последнюю неделю сбили два самолета, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также средства ПВО сумели перехватить 18 управляемых французских авиационных бомб Hammer и 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен
МО РФ: российским войскам за неделю сдались в плен 15 украинских военных
27 апреля 2024, 16:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военный эксперт Рожин сообщил о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении
27 апреля 2024, 15:47

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не отступили, а бежали из посёлка Керамик на Авдеевском направлении. Российские войска установили контроль над населённым пунктом.
Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В своём телеграм-канале он сделал вывод: село Новокалиново также занято российскими военными.

«Осталось дождаться подтверждающих фото/видео из обоих населённых пунктов», — написал эксперт.

По мнению Рожина, следующим населённым пунктом, который оставят украинские военные, может стать село Архангельское. Он считает, что из-за особенностей рельефа местности его сложно оборонять, поэтому ВСУ «вряд ли будут за него цепляться». Специалист считает, что противник отойдёт к западу и северо-западу от Архангельского, чтобы закрепиться там на высотах и держать оборону.

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Стало известно, отправят ли избивавшего людей ростовского блогера на СВО
Рогов: избивавшему ростовчан блогеру не стоит проситься на СВО, это не прачечная
27 апреля 2024, 15:43

Фото: istockphoto/simpson33

17-летнему самбисту Богдану Шеховцеву, который считает себя блогером и переехал в Россию из Украины, не будет места в СВО даже после достижения им 18 лет, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью NEWS.ru.
Он также призвал к тщательной проверке всех прибывающих в Россию из соседних стран.

«Всем украинцам, въезжающим в Россию, необходим строгий контроль. Я против того, чтобы таких людей отправляли на СВО. Это не прачечная для отмывания грязных делишек», — добавил Рогов.
Отмечается, что следствие уже начало расследование уголовного дела по статье «Хулиганство». Шеховцеву грозит до семи лет тюремного заключения. Ему также предъявляются обвинения в причастности к наркоторговле и вымоганию денег.

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Армия России готовит «полукотёл» для ВСУ южнее Очеретино в ДНР
27 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России готовит «полукотёл» для ВСУ южнее Очеретино в ДНР. Так считает военный обозреватель Царьграда Влада Шлепченко.
«По количеству дорог там всё достаточно ограничено. То есть понятно, где будет враг налаживать логистику. И, соответственно, при тех дальностях, которые там есть, можно говорить о формировании "огневого мешка"», — передаёт Царьград слова Шлепченко.

Однако он уточнил, что до формирования настоящего «котла» ещё далековато.

По его словам, для формирования «котла» требуется время. При этом Шлепченко отметил, что в последние месяцы армия России значительно ускорила темп спецоперации, снизив боевую устойчивость ВСУ.

Таким образом, обозреватель предполагает, что уже в ближайшее время ВС РФ сформируют новую ловушку для украинских военных.

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#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
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Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете
Gazeta.pl: премьер Туск заявил о якобы упавшей в 15 километрах от границы ракете
27 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/delray77

Во Львовской области Украины, всего в 15 километрах от польской границы, предположительно произошло падение ракеты из России. Эту информацию приводит портал Gazeta.pl со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.
«Сегодня во Львовской области зафиксировано падение нескольких бомб и ракет. Одна из них, как сообщается, упала в пределах 15 километров от нашей границы», — отметил премьер-министр.
Туск также подчеркнул, что в это же время бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «находится в Будапеште на встрече с политиками, поддерживающими Путина».

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#истребители
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Российские войска получили винтовки МЦ-566
«Высокоточные комплексы» поставили ВС России партию снайперских винтовок МЦ-566
27 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/Tylinek

Холдинг «Высокоточные комплексы» в своем канале в Telegram объявил о досрочной поставке партии снайперских винтовок МЦ-566 в подразделения Вооруженных сил России.
«Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия» холдинга выпустило данную партию винтовок, которые предназначены для российских военных подразделений.

В сообщении отмечается, что эти винтовки, предназначенные для использования патрона .308 Win (7,62×51 мм), успешно прошли испытания в зоне проведения спецопераций на Украине.

Они эффективно решают задачи стрельбы различным российским военным подразделениям. Конструкция МЦ-566 обеспечивает высокую точность стрельбы до 0,5 угловой минуты, делая эту винтовку одной из лучших в России по данному параметру, отметили в бюро.

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#истребители
#расстрел
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Подпольщик Лебедев рассказал об ударе ВС РФ по Кривому Рогу
27 апреля 2024, 14:51

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В своём телеграм-канале он написал, что удар был очень мощным. Несмотря на то, что взрыв произошёл в центре города, сотрясение от детонации ощущалось даже на окраинах. Кроме того, по словам Лебедева, атаке подвергся город Стрый во Львовской области. Также взрывы были зафиксированы в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в Днепропетровске. В начале минувшей ночи сообщалось о взрывах в Харькове, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины. Руководство энергетического холдинга ДТЭК сообщило о повреждении оборудования на четырёх теплоэлектростанциях в разных регионах.

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