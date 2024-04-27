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Солдаты ВСУ раскритиковали своих командиров за провал в Очеретино. Об этом пишет чешское издание iDNES со ссылкой на военных.
По словам военного, его роту буквально сгноили. Он отметил, что солдаты выполняли задачи в любых условиях. Шли на штурм под тупым командованием. Всем на них было плевать. Отмечается, что украинское командование отправило неподготовленное подразделение в Очеретино. Поскольку недооценило обстановку в области населенного пункта. Обозреватели отметили, что украинцы начали обвинять офицеров в таком просчете, в результате которого погибли их солдаты, а также была потеряна территория.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что армия России готовит «полукотёл» для ВСУ южнее Очеретино в ДНР. Так считает военный обозреватель Царьграда Влада Шлепченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова