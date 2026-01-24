«Уже воюет»: Орбан заявил об одном документе ЕС по Украине

24 января 2026, 17:35

Орбан: ЕС уже имеет подписанный документ об отправке войск на Украину

Фото: istockphoto/Vlad Yushinov

Евросоюз при необходимости может направить военный контингент на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Капошваре. Трансляцию его речи вел телеканал M1.