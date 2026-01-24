«Уже воюет»: Орбан заявил об одном документе ЕС по Украине
Евросоюз при необходимости может направить военный контингент на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Капошваре. Трансляцию его речи вел телеканал M1.
Политик утверждает, что соответствующий документ в ЕС уже подписали. По его словам, Европа «уже воюет». Премьер добавил, что теперь главный вопрос — как скоро последствия происходящего скажутся на повседневной жизни.
Несколько часов назад Орбан заявлял об угрозах со стороны Украины. В частности, он говорил о том, что украинская сторона открыто вмешивается в венгерские выборы.
Таким образом премьер отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Соответствующую фразу глава киевского режима произнес в Давосе.
