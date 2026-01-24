В Европе призвали прекратить наращивание вооружений
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в статье для Berliner Zeitung призвал делать ставку на мир, свободу и сотрудничество, а не на военную эскалацию и создание новых «образов врага».
Он отметил, что ему непонятно, почему ряд «экспертов по безопасности» говорит о якобы надвигающейся войне России с НАТО, хотя, по его словам, американские разведслужбы оценивают вероятность такого сценария как низкую. Шредер также указал, что страны Евросоюза, по его оценке, уже тратят на оборону примерно в полтора раза больше, чем составляет весь военный бюджет России.
По его мнению, если Европа сможет стать примером мирного развития, это укрепит ее позиции. То же касается и суверенитета на мировой арене.
Ранее сообщалось, что в ФРГ саммит в Давосе посчитали провалом для Владимира Зеленского.
