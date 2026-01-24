В Европе призвали прекратить наращивание вооружений

24 января 2026, 20:50

Экс-канцлер ФРГ Шредер: нужно прекратить наращивание вооружений

Фото: istockphoto/fotosr

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в статье для Berliner Zeitung призвал делать ставку на мир, свободу и сотрудничество, а не на военную эскалацию и создание новых «образов врага».