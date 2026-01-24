Стало известно, чем закончились переговоры в Абу-Даби
В Абу-Даби, столице ОАЭ, закончились переговоры по вопросам урегулирования украинского кризиса. В них принимала участие российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым. Об этом 24 января сообщило информационное агентство «РИА Новости». Сообщается, что после завершения обсуждений члены российской рабочей группы направились в отели.
В тот же день агентство Reuters передавало о возобновлении в ОАЭ переговоров по украинскому направлению. Согласно его данным, диалог вёлся в нескольких форматах — стороны делились на группы для проработки конкретных аспектов. Ранее в источниках указывалось, что предметом наиболее сложных дискуссий остаются территориальные аспекты.
Параллельно Financial Times, со ссылкой на свои осведомлённые источники, пишет о том, что США и Украина изучают возможность так называемого «энергетического перемирия». Речь идёт о потенциальной договорённости, согласно которой Россия прекратила бы атаки на украинскую энергосистему в обмен на отказ Киева от ударов по объектам российской нефтяной отрасли и танкерам.
Накануне встречи представитель американской администрации заявил, что первый раунд переговоров прошёл продуктивно, но признаков компромисса по территориальному вопросу зафиксировано не было.
