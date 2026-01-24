Стало известно, чем закончились переговоры в Абу-Даби

24 января 2026, 16:03

Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием представителей РФ завершены

Фото: iStock/ Sebastian Gorczowski

В Абу-Даби, столице ОАЭ, закончились переговоры по вопросам урегулирования украинского кризиса. В них принимала участие российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым. Об этом 24 января сообщило информационное агентство «РИА Новости». Сообщается, что после завершения обсуждений члены российской рабочей группы направились в отели.