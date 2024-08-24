«Инфраструктура искалечена»: Украинские военные об ударах под Днепропетровском

Фото: Минобороны РФ
О поражении объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины сообщил 24 августа глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Враг атаковал Никопольщину. Искалечена инфраструктура», – написал Лысак.
Сообщается, что удар пришелся по объектам в Никропольском районе. Какая именно инфраструктура пострадала и масштабы поражения местная администрация не уточняет.
Ранее российский истребитель уничтожил спецназ НАТО и ВСУ у Змеиного острова в Черном море. Наемники попали под удар, когда двигались на скоростных катерах с военной базы в Румынии.
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