Фото: Istockphoto / PromesaArtStudio
Украинский военнопленный Игорь Мартыненко рассказал, что инструктор из США учил опасаться брать еду даже у украинцев. Об этом пишет РИА Новости.
Мартыненко, родом из Николаевской области, был мобилизован в мае 2023 года и дезертировал через три месяца, после чего скрывался в прифронтовой зоне.
Военнопленный сообщил, что американский инструктор обучал военнослужащих не принимать пищу и воду даже от украинцев, подчеркивая, что это может привести к опасности для жизни.
Кроме того, инструктор настаивал на необходимости всегда находиться в полной боевой готовности с оружием на изготовке и снятым предохранителем. Это требование, по словам Мартыненко, приводило к конфликтам с местным населением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
В Крымском районе Краснодарского края ночью нейтрализовали не менее 46 БПЛА ВСУ
Стало известно о массированной атаке БПЛА ВСУ на два муниципалитета Кубани
Военнопленный сообщил, что американский инструктор обучал военнослужащих не принимать пищу и воду даже от украинцев, подчеркивая, что это может привести к опасности для жизни.
Кроме того, инструктор настаивал на необходимости всегда находиться в полной боевой готовности с оружием на изготовке и снятым предохранителем. Это требование, по словам Мартыненко, приводило к конфликтам с местным населением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
В Крымском районе Краснодарского края ночью нейтрализовали не менее 46 БПЛА ВСУ
Стало известно о массированной атаке БПЛА ВСУ на два муниципалитета Кубани
Дарья Осипова