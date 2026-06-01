Киевская агрессия унесла жизни двух человек в ДНР
В результате украинской агрессии на территории Донецкой Народной Республики погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения. Об этом 3 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Макс.
В Никитовском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения. Женщина 1961 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Старомихайловке в результате подрыва на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1980 года рождения.
Кроме того, при атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов на автодороге Донецк — Марьинка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения. В Кировском районе Макеевки пострадал мужчина 1938 года рождения, в Дебальцеве — женщина 1994 года рождения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждения также получили гражданские автомобили в Центрально-Городском районе Горловки и на трассе Донецк — Марьинка.
Ранее, 20 мая, Пушилин сообщал, что при атаке БПЛА ВСУ ранило трех жителей региона. Пострадавшим помогли медики.
