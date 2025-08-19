Трамп объявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского

19 августа 2025, 01:53

Фото: iStock/sb2010

Глава администрации США Дональд Трамп объявил о начале подготовки к организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети Truth Social.





Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения деталей предстоящей встречи. Напомним, что президент США Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами европейских стран для телефонного разговора с российским коллегой.



После беседы Зеленского и Путина ожидаются трехсторонние переговоры с участием США.





«Я позвонил президенту Путину и начал организацию встречи в месте, которое еще будет определено, между президентом Путиным и (...) Зеленским. После этой встречи у нас будут трехсторонние переговоры, (в которых примут участие США, РФ и Украина)», — написал Трамп.