Песков прокомментировал исследования США о потерях России в ходе СВО

28 января 2026, 14:11

Песков: данные о потерях России в ходе СВО может давать только Минобороны РФ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Сведения о потерях в ходе специальной военной операции может предоставлять только Минобороны России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Таким образом представитель Кремля ответил журналистам на вопрос о том, знакомы ли российские власти с докладом американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о потерях России в ходе СВО.





«Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной войны операции. Они, и только они», — добавил Песков.