Песков прокомментировал исследования США о потерях России в ходе СВО
Песков: данные о потерях России в ходе СВО может давать только Минобороны РФ
Сведения о потерях в ходе специальной военной операции может предоставлять только Минобороны России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил журналистам на вопрос о том, знакомы ли российские власти с докладом американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о потерях России в ходе СВО.
«Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной войны операции. Они, и только они», — добавил Песков.
Ранее исследователи США оценили потери России в ходе СВО якобы в 1,2 млн человек. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, в 2025 году боевые и оперативные возможности ВСУ снизились примерно на треть.
В Минобороны России также заявили, что за 2025 год Украина потеряла в зоне СВО более 500 тысяч военнослужащих. Значительными, по данным ведомства, остаются и потери противника в вооружении, военной и специальной технике. Боевики утратили свыше 103 тысяч единиц ВВСТ, включая около 5,5 тысячи образцов западного производства — почти вдвое больше, чем в 2024 году.
