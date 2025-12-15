Испания выделила Украине транш на несколько миллиардов

15 декабря 2025, 19:00

Санчес: Испания дала Украине €2 млрд

Фото: istockphoto/darkojow

Испания оказала Украине поддержку на сумму два миллиарда евро, в том числе в военной сфере. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.





Политик отметил, что три месяца назад в городе открыли специальный офис по восстановлению Украины. По его словам, структура будет заниматься вопросами реформ, модернизации и послевоенного восстановления страны.





«Мы выделили €2 млрд помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», — цитирует Санчеса РИА Новости.