«Рекомендация одна»: в Госдуме обратились к желающему вернуть Купянск Киеву
Депутат Ивлев: Киев наступлением на Купянск хочет сорвать процесс переговоров
Планы Украины провести контрнаступление ВСУ с целью вернуть Купянск свидетельствуют о стремлении Киева сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта.
Инициатива в зоне СВО находится на стороне ВС РФ, а значит, украинские намерения провальные. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — сказал парламентарий.Ивлев также напомнил, что в понедельник продолжаются консультации киевского режима со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
