15 декабря 2025, 18:38

Депутат Ивлев: Киев наступлением на Купянск хочет сорвать процесс переговоров

Фото: istockphoto/Diy13

Планы Украины провести контрнаступление ВСУ с целью вернуть Купянск свидетельствуют о стремлении Киева сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта.





Инициатива в зоне СВО находится на стороне ВС РФ, а значит, украинские намерения провальные. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.





«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — сказал парламентарий.