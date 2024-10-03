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Из 50 мобилизованных ВСУ, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четыре человека, но и они дезертировали при первой ротации. Об этом пишет служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко, его слова передает украинское издание «Страна».
«Информация о последнем, перед сдачей Угледара, пополнении личного состава 72-й бригады. В бригаду прибыло 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны для службы на передовой», — говорится в сообщении
При этом на следующий день 16 человек дезертировали. Таким образом на позиции попали только четыре военнослужащих из 50, которые при первой же ротации также дезертировали.
По словам Бойко, потеря Угледара для ВСУ стала локальным обвалом фронта, и подобная обстановка наблюдается по всей ЛБС.
Журналист отмечает, что до марта 2024 года ситуацию для украинской армии еще можно было исправить, однако сейчас никакие меры уже не помогут, так как на фронте нет людей. Никто не хочет умирать за «прогнивший коррумпированный режим», пояснил Бойко.
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Элина Позднякова