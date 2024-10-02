В ВСУ раскрыли важную проблему

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Проблема суицида есть в каждом подразделении боевиков ВСУ. Такое заявление «Новины. Live» сделала младший сержант украинской теробороны Екатерина Поп.
«Конечно, во всех подразделениях они случаются. Это зависит от различных факторов. Могут быть факторы психогенные — потери таких людей это по факту психогенные потери в подразделении», — пояснила Поп.Она добавила, что для некоторых людей нагрузка слишком тяжелая, поэтому они не выдерживают. Кроме того, роль играет и отношение к подчиненным со стороны командования. А некоторые просто тяжело справляются с поставленными задачами.
Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ признали превосходство российской армии.
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