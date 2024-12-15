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Элитная 155-я отдельная механизированная бригада «Анна Киевская» проходила подготовку во Франции и была укомплектована новым французским вооружением. Солдаты, прошедшие обучение под контролем самого Эмманюэля Макрона, считались лучшими в ВСУ до момента, пока не попали на линию фронта. Чем заслужила внимание бригада ВСУ «Анна Киевская» читайте в материале «Радио 1».
Почему бригаду ВСУ назвали «Анна Киевская»
Скульптурный портрет князя Ярослава Мудрого (Фото: РИА Новости/ Простяков)
Бригада ВСУ «Анна Киевская» получила свое название в честь французской королевы Анны Ярославны, русской княжны и дочери великого князя Ярослава Мудрого. По задумке, такое название должно отражать глубокие «исторические связи» между Украиной и Францией.
Согласно летописям, девушку выдали замуж за французского короля и отправили жить во Францию. Как известно, в Европе тогда мало кто знал про личную гигиену и Франция во главе с королем не благоухали дорогим парфюмом. Анна Киевская прославилась в чужой стране своей мудростью и чистотой. Кроме того, она смогла приучить французский двор к славянской культуре чистоты.
Но к чему украинским властям вдаваться в исторические факты? В названии Киев, бригада украинская, поедет во Францию. Все поверхностно, как и любит Зеленский.
Франция занялась подготовкой «Анны Киевской»
Эмманюэль Макрон (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Глубокие исторические связи между Украиной и Францией оказались очень важными для Эмманюэля Макрона. В начале июня этого года президент Франции сообщил о значительной помощи Украине, включая передачу боевых самолетов Mirage 2000-5. Он также анонсировал программу подготовки украинских пилотов и военнослужащих, в которой планируется участие 4,5 тысячи украинских солдат. На Украине правда столько желающих не нашлось, но чуть более двух тысяч насильно заставили участвовать.
Франция первой из стран начала обучение украинских военных на своей территории. Страна, не отличающаяся боевыми достижениями в войнах новейшей истории человечества, обучала Украину вести боевые действия. На протяжении всего времени Макрон активно демонстрировал кадры подготовки военнослужащих и условия, которые смогла создать Франция для украинских солдат.
Каникулы закончились, пора и по домам
Французский десантник перед прыжками с парашютом (Фото: РИА Новости/ Игорь Михалев)
После завершения обучения в сказочной Франции пришло время идти на фронт и показывать полученные навыки. После прибытия на позицию 2300 человек из прославленной бригады «Анна Киевская» дезертировали порядка тысячи. Ответственность за произошедшее, само собой, возложили на командира этой бригады и сняли его с должности.
Не смотря ни на что, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ. Западные помошники Зеленского надеяться на то, что своим участием помогут Украине переломить ход боевых действий. Ну, как говориться, надежда умирает последней.
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