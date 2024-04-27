Из России депортируют 15 граждан Узбекистана, устроивших драку в Туапсе

Фото: istockphoto/globalmoments
Пятнадцать граждан Республики Узбекистан заплатят штраф и будут выдворены за пределы России. Они устроили в среду, 24 апреля, массовую драку в Туапсе.
Кадры коллективного побоища появились в социальных сетях вечером того дня, когда оно произошло. На видеозаписи можно увидеть, как мигранты дерутся группами по несколько человек на тротуаре и проезжей части, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Видно, как один из дерущихся упал, а остальные бьют его ногами.
После задержания были установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке. В их отношении принято решение о привлечении к административной ответственности с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.
Известно, что конфликт произошёл на бытовой почве. Все участники массового побоища являлись работниками организации, выполняющей работы на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Читайте также:
Напавшего на женщину с ножом ревнивца в Туапсе арестовали на два месяца
Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов
Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
После задержания были установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке. В их отношении принято решение о привлечении к административной ответственности с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.
Известно, что конфликт произошёл на бытовой почве. Все участники массового побоища являлись работниками организации, выполняющей работы на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Читайте также:
Напавшего на женщину с ножом ревнивца в Туапсе арестовали на два месяца
Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов
Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
Александр Бойцов