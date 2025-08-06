«Из ряда вон»: Штраф россиянке за помощь бойцам СВО вызвал негодование в Госдуме

06 августа 2025, 17:03

Леонид Слуцкий возмутился решением оштрафовать россиянку, которая помогала бойцам СВО

Леонид Слуцкий (Фото: Telegram @slutsky_l)

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий возмутился решением оштрафовать жительницу Вологодской области, перевозившую стройматериалы для военных. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.





По его словам, женщину оштрафовали на 150 тысяч рублей за перегруз автомобиля, на котором везли доски для обустройства блиндажей в зоне спецоперации.

«Возможно такое представить 80 лет назад во время Великой Отечественной? Да никогда!», — высказался он.