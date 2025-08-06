«Из ряда вон»: Штраф россиянке за помощь бойцам СВО вызвал негодование в Госдуме
Леонид Слуцкий возмутился решением оштрафовать россиянку, которая помогала бойцам СВО
Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий возмутился решением оштрафовать жительницу Вологодской области, перевозившую стройматериалы для военных. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.
По его словам, женщину оштрафовали на 150 тысяч рублей за перегруз автомобиля, на котором везли доски для обустройства блиндажей в зоне спецоперации.
«Возможно такое представить 80 лет назад во время Великой Отечественной? Да никогда!», — высказался он.Слуцкий назвал ситуацию недопустимой, подчеркнув, что такие инициативы граждан должны поддерживаться, а не наказываться. Он напомнил о похожем случае в Воронеже, где суд отменил штраф волонтёру, поскольку его груз предназначался для военных. Депутат пообещал оказать жителям Вологодской области юридическую помощь и, если потребуется, компенсировать штраф.
Ранее сообщалось о борьбе трудовой инспекции за права стриптизёрш.