Трамп заявил, что не собирается передавать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk
Президент США Дональд Трамп исключил возможность поставки крылатых ракет Tomahawk Украине в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал журналистам на борту своего самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон, пишет ТАСС.
Американский лидер дал четкий отрицательный ответ на прямой вопрос о планируемых поставках дальнобойных Tomahawk Киеву. Трамп обозначил, что не рассматривает такой вариант действий в настоящий момент.
«Нет, на самом деле нет», — подчеркнул он.При этом президент США признал, что его позиция может измениться в будущем, если того потребуют обстоятельства.
1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о якобы одобренной Пентагоном поставке Tomahawk Украине. Она напомнила, что конфликт невозможно урегулировать при продолжении милитаризации и поставках оружия Киеву.