Трамп заявил, что не собирается передавать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk

03 ноября 2025, 02:34

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Дональд Трамп исключил возможность поставки крылатых ракет Tomahawk Украине в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал журналистам на борту своего самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон, пишет ТАСС.





Американский лидер дал четкий отрицательный ответ на прямой вопрос о планируемых поставках дальнобойных Tomahawk Киеву. Трамп обозначил, что не рассматривает такой вариант действий в настоящий момент.





«Нет, на самом деле нет», — подчеркнул он.