Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Из-за атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей

Из-за атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей

Балицкий: при атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли мужчина и женщина
25 апреля 2024, 11:05
Фото: iStock/Alesmunt

Фото: iStock/Alesmunt

В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канал.

Дроны ВСУ нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина. У них было четверо несовершеннолетних детей. Они остались сиротами. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Губернатор отметил, что дал распоряжение позаботиться о детях. Для них это очень сложный период. Им будет оказана социальная и психологическая помощь.




Ранее в Липецкой области беспилотник упал в промышленной зоне. В связи с произошедшим в промзоне города ввели режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

ВСУ практически без боя сдали село Новобахмутовка российским бойцам

ВС РФ выбили ВСУ с важных позиций в районе Часова Яра
#губернатор
#помощь
#беспилотник
#женщина
#село
#мужчина
#происшествия
#психологическая помощь
#режим
#всу
#дроны
В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении
Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную часть из-за прорыва ВС России
25 апреля 2024, 11:42

Фото: iStock/Olena_Z

Командиры ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских войск, пишет Forbes.
Отмечается, что на линию боевого соприкосновения отправили 100-ю механизированную бригаду, данное подразделение является одним из самых новых и слабо оснащенных в ВСУ. В материале издания выделяют быстроту захода военнослужащих ВС РФ в Очеретино.

Уточняется, что потеря данных позиций может привести к коллапсу обороны украинской армии в районе Авдеевки.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.

Читайте также:

Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными

Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией

Раскрыты подробности создания «защитного купола» в Запорожской области
#население
#солдаты
#мир
#всу
#вс рф
#запад
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией
25 апреля 2024, 11:18

Фото: iStock/vchal

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.
По мнению Куртена, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Британский политик подчеркнул, что союзникам киевского режима следует содействовать окончанию украинского противостояния.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Читайте также:

В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине

Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными
#сша
#оружие
#президент
#закон
#солдаты
#запад
#байден
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Добровольцу СВО из Молдавии грозит депортация и 23 года тюрьмы на родине
25 апреля 2024, 10:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Участнику спецоперации из Приднестровья Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за «наёмничество» после расформирования подразделения «Каскад».
Караман приехал в ДНР в июле 2023 года, чтобы отстаивать интересы русскоязычных граждан. Он вместе с одноклассником подписал контракт в Минобороны РФ, и принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре.

Однако сейчас существует угроза, что Карамана и его одноклассника могут депортировать из России на родину, так как они не смогли получить российские паспорта. С сентября 2023 года мужчины пытались получить гражданство РФ, однако им всё время отказывали, причём устно.

«Нам обещали гражданство. Я приехал воевать за страну, за русскоязычный народ. И вопрос: к чему тогда я воевал, за что, если меня сейчас отправят домой на 23 года тюрьмы?» — сказал мужчина в интервью RT.

При этом Караман не собирается покидать зону СВО и хочет заключать контракт уже с другим подразделением.

Читайте также:

Хинштейн: участвовавшего в СВО добровольца из Сербии могут посадить на 25 лет

«Своих не бросаем»: Хинштейн – о решении проблемы с депортацией добровольцев СВО

На стороне ВС РФ воюют британские наёмники — пишут СМИ
#гражданство
#минобороны рф
#сми
#мужчины
#мужчина
#интервью
#контракт
#днр
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты подробности создания «защитного купола» в Запорожской области
МО: С-300 и иные средства ПВО создают над Запорожской областью «защитный купол»
25 апреля 2024, 10:20

Фото: iStock/e-crow

Российские комплексы С-300, «Панцирь» и иные средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создают над Запорожской областью «защитный купол». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что подразделения систем противовоздушной обороны обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в особенности в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Для поражения воздушных целей украинской армии российские подразделения также задействуют зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2».

Также в военном ведомстве привели слова военнослужащего, который сказал, что для борьбы с украинскими дронами используются системы «Панцирь».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными

Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась
#оружие
#операции
#солдаты
#сво
#всу
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Черкасской области Украины повреждён объект инфраструктуры
25 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Zeferli

В Черкасской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.
«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Табурец в своем Telegram-канале.

Кроме того, разрушения инфраструктуры зафиксированы на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

В сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

В Харькове прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели»

В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
#армия
#кадры
#дмитрий песков
#telegram
#всу
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
25 апреля 2024, 09:47

Фото: iStock/Leonid Ikan

Кадры ракетного удара по логистическому узлу ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
При этом уточняется, что видео было снято несколько дней назад, 19 апреля.

Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

19 апреля день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявлял, что в Криворожском районе разрушен объект инфраструктуры, при этом в Синельниково также зафиксированы прилёты.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

В Черкасской области Украины прогремели взрывы

Российские военные взорвали военную часть в Одессе

ВС РФ в Одессе, предположительно, взорвали военный аэродром
#аэродром
#военные
#армия
#видео
#эксперты
#воздух
#дмитрий песков
#всу
#ракеты
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ практически без боя сдали село Новобахмутовка российским бойцам
ВС РФ освободили Новобахмутовку на Авдеевском направлении
25 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы батальона специального назначения «Арбат» и 15-й штурмовой бригады сообщили об освобождении населённого пункта Новобахмутовка на Авдеевском направлении. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Развивая наступление за Авдеевкой, бойцы 15-й самарской бригады ЦВО и батальона спецназначения «Арбат» освободили н. п. Новобахмутовка, расположенный под Очеретино», — говорится в сообщении военкоров.

При этом военный эксперт Борис Рожин отметил, что ВСУ сдали посёлок практически без боя. Украинские военные сбежали в Соловьево. Там также уже бои идут недалеко от окраин.

При этом в Новобахмутовке идёт зачистка от остатков подразделений ВСУ.

По данным украинских ресурсов, взятие Новобахмутовки является следствием обрушения фронта ВСУ в районе Очеретино. Именно его освобождение позволило российским бойцам успешно развивать наступление. Украина потерею населённого пункта официально не комментировала.

Читайте также:

Армия России прорвалась в село Новобахмутовка южнее Очеретино

Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР

Серия атак ВСУ в Работино и зачистка ВС РФ Очеретино: последние новости СВО
#эксперт
#военные
#армия
#украина
#село
#армия россии
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ выбили ВСУ с важных позиций в районе Часова Яра
Марочко: ВС РФ выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Часова Яра
25 апреля 2024, 08:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На Донецком направлении наши войска улучшили свое положение, выбив подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе активных боевых действий юго-восточнее населенного пункта Часов яр, между Красным (Ивановское) и Клещеевкой ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, расположенных на господствующей высоте», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

В настоящее время российские бойцы закрепляются на новых рубежах и перегруппировываются для дальнейших действий.

Кроме того, по словам Марочко, штурмовые подразделения ВС РФ ночью провели успешные атаки на восточной окраине Часова Яра. Противник понёс большие потери и оставил занимаемые позиции.

Читайте также:

Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной

Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
#предприятия
#telegram
#сво
#всу
#вс рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского
Шеремет призвал украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского
25 апреля 2024, 08:30

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что настало время «восстания порабощенного украинского народа». По мнению Шеремета, действия, которые осуществляет президент Украины Владимир Зеленский под руководством Запада, ведут к абсолютному исчезновению украинской нации.

Депутат указал на коррупцию в стране, особенно подчеркнув, что украинский лидер возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Читайте также:

Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине

Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными

В Европе заявили о смене хода истории из-за победы России на Украине
#сша
#президент
#закон
#депутат
#лидер
#солдаты
#владимир зеленский
#джо украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф