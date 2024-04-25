Из-за атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей

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В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канал.
Дроны ВСУ нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина. У них было четверо несовершеннолетних детей. Они остались сиротами. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Губернатор отметил, что дал распоряжение позаботиться о детях. Для них это очень сложный период. Им будет оказана социальная и психологическая помощь.
Ранее в Липецкой области беспилотник упал в промышленной зоне. В связи с произошедшим в промзоне города ввели режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова