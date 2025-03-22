Из-за атаки украинского дрона по многоэтажке в Ростове произошел взрыв

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По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атака украинского беспилотника по многоквартирному дому привела к взрыву. Об этом глава региона пишет в telegram-канале.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы», — написал Слюсарь.
Момент удара украинского беспилотника по многоэтажке попал на видео. На нем видно, как после случившегося с высоты начали падать элементы облицовки. К тому же известно о сильном взрыве возле микрорайона Сельмаш. Предварительно, источником стала работа ПВО.
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Иван Мусатов