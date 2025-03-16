Уиткофф: потенциальная договоренность по Черноморью обсуждается на переговорах

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На переговорах обсуждается «потенциальная договоренность» по Черноморью, заявил журналистам CBS спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал Уиткофф.Он добавил, что основной темой является достижение того, чтобы люди в приграничье «не дрались друг с другом».
Перед этим помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что позицию Москвы по кризису на Украине «довели до американцев».
Он подчеркивал, что Москва воспринимает призыв к 30-дневному перемирию в качестве попытки дать ВСУ передышку с последующими перегруппировкой и перевооружением.
Ранее сообщалось, на что может решиться Вашингтон в случае отказа России от перемирия.
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Никита Кротов