Сообщается об атаке ВСУ Железногорска в Курской области

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Железногорск атаковали боевики ВСУ в Курской области, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что, по предварительной информации, целью неонацистов может быть горно-обогатительный комбинат. Предположительно, боевики используют дроны.
На момент написания заметки официального подтверждения от МО РФ не поступало.
Ранее сообщалось, что в Крыму призвали Владимира Зеленского не спекулировать на территориальном вопросе.
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«ВСУ атаковали Железногорск в Курской области. Местные жители говорят, что слышали больше 40 взрывов — работает ПВО», — сказано в публикации.Перед этим стало известно, что украинские боевики ударили артиллерией по молокозаводу в Запорожской области. Уточнялось, что было произведено два удара, однако конкретный вид орудия назван не был.
Ранее сообщалось, что в Крыму призвали Владимира Зеленского не спекулировать на территориальном вопросе.
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Никита Кротов