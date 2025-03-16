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«Прикидываются дураками»: Медведев высказался о «миротворцах» НАТО

Медведев сравнил отправку «миротворцев» НАТО на Украину с войной с альянсом
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона не раз говорила о том, что никаких натовских «миротворцев» на Украине не должно быть. Об этом на английском языке написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что британский премьер Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон «прикидываются дураками». Россия тем временем, согласно посту Медведева, выступает за то, что миротворческие силы не должны относиться к натовским странам.

«…Просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом…» — резюмировал Медведев.
Ранее стало известно, как Медведев назвал Владимира Зеленского.

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Власти Тульской области объявили опасность атаки дронов
16 марта 2025, 21:01

Фото: istockphoto/aapsky

Опасность атаки дронов объявлена в Тульской области, проинформировали в министерстве региональной безопасности.
«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в публикации министерства в Telegram-канале.
Помимо этого, в МЧС России сообщили об опасности атаки беспилотников в Тамбовской области.

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)», — гласит ведомственная рассылка в приложении.

Перед этим журналисты Telegram-канала Mash писали о том, что украинские неонацисты атакуют Железногорск на курском направлении с использованием, предположительно, дронов. В Минобороны РФ данные не подтверждали.

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В Киеве сделали заявление о территориях
The Independent: Киев смирился с потерей части земель
16 марта 2025, 20:47

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим смирился с потерей части земель, пишет издание The Independent, ссылаясь на чиновников республики. Вместе с тем собеседники подчеркнули, что украинская сторона не готова на дополнительные территориальные уступки.
«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — прокомментировали они. Чиновники резюмировали, что утраченные территории планируется возвращать при помощи дипломатии.
В сентябре 2022 года по итогам голосования в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Киевский режим не признал результаты референдума и продолжает обстрелы указанных территорий.

Ранее стало известно, к чему призвали в Крыму Владимира Зеленского.

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#украина
#война
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#конфликт
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Уиткофф: потенциальная договоренность по Черноморью обсуждается на переговорах
16 марта 2025, 20:31

Фото: istockphoto/kornyeyeva

На переговорах обсуждается «потенциальная договоренность» по Черноморью, заявил журналистам CBS спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал Уиткофф.
Он добавил, что основной темой является достижение того, чтобы люди в приграничье «не дрались друг с другом».

Перед этим помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что позицию Москвы по кризису на Украине «довели до американцев».

Он подчеркивал, что Москва воспринимает призыв к 30-дневному перемирию в качестве попытки дать ВСУ передышку с последующими перегруппировкой и перевооружением.

Ранее сообщалось, на что может решиться Вашингтон в случае отказа России от перемирия.

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#россия
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Сообщается об атаке ВСУ Железногорска в Курской области
Mash: боевики ВСУ атаковали Железногорск в Курской области
16 марта 2025, 20:13

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Железногорск атаковали боевики ВСУ в Курской области, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что, по предварительной информации, целью неонацистов может быть горно-обогатительный комбинат. Предположительно, боевики используют дроны.
На момент написания заметки официального подтверждения от МО РФ не поступало.

«ВСУ атаковали Железногорск в Курской области. Местные жители говорят, что слышали больше 40 взрывов — работает ПВО», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что украинские боевики ударили артиллерией по молокозаводу в Запорожской области. Уточнялось, что было произведено два удара, однако конкретный вид орудия назван не был.

Ранее сообщалось, что в Крыму призвали Владимира Зеленского не спекулировать на территориальном вопросе.

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#украина
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#сво
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Стало известно, на что могут пойти США в случае отказа РФ от перемирия на Украине
Уолтц: США могут принять меры против России при отказе от перемирия на Украине
16 марта 2025, 19:22

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Если Россия откажется от перемирия на Украине, США могут ввести различные меры в отношении страны, заявил журналистам Fox News советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», — произнес Уолтц, отвечая на соответствующий вопрос.
Перед этим руководитель Национального экономического совета Кевин Хассетт заявлял о том, что у президента США Дональда Трампа имеется широкий спектр ограничений против России. Эксперт подчеркивал, что Вашингтон в состоянии усадить стороны конфликта за стол переговоров как при помощи «пряников», так и «кнута», и это только два основных способа.

А тем временем на Украине обратились к Западу с новым призывом.

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#мир
#россия
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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