Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Российская сторона не раз говорила о том, что никаких натовских «миротворцев» на Украине не должно быть. Об этом на английском языке написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что британский премьер Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон «прикидываются дураками». Россия тем временем, согласно посту Медведева, выступает за то, что миротворческие силы не должны относиться к натовским странам.
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«…Просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом…» — резюмировал Медведев.Ранее стало известно, как Медведев назвал Владимира Зеленского.
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Никита Кротов