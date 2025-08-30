SHOT: Украинские БПЛА атаковали город Сызрань в Самарской области
Украинские беспилотники атаковали город Сызрань в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители сообщили, что проснулись около четырех часов утра от громких взрывов. Было слышно несколько хлопков, после которых в районе одного из местных предприятий заметили столб дыма.
Официальной информации о происшествии и возможных последствиях атаки пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате падения обломков на БПЛА ВСУ территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования и экстренные службы, которые продолжают тушение огня.
