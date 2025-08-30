Достижения.рф

SHOT: Украинские БПЛА атаковали город Сызрань в Самарской области

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские беспилотники атаковали город Сызрань в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.



Местные жители сообщили, что проснулись около четырех часов утра от громких взрывов. Было слышно несколько хлопков, после которых в районе одного из местных предприятий заметили столб дыма.

Официальной информации о происшествии и возможных последствиях атаки пока не поступало.

Ранее «Радио 1» передавало, что в результате падения обломков на БПЛА ВСУ территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования и экстренные службы, которые продолжают тушение огня.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0