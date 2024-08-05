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Из Жуковского отправили ещё 6 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

05 августа 2024, 11:55
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском собрали и отправили новую партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сборе приняли участие жители города, депутаты городского Совета депутатов, семьи военнослужащих, активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтёры Подмосковья».
«В этот раз мы собрали порядка 6 тонн посылок. Это средства личной гигиены, одежда, медикаменты, маскировочные сети, аккумуляторы, электроды, перчатки, полотенца и многое другое. Таких результатов мы достигли благодаря неравнодушным жителям города, а также предприятиям Жуковского, «Жуковязу» и фонду «Крылья Беркута», – рассказала руководитель местного отделения комитета семей воинов Отечества Наталия Утина.


Она добавила, что участники сбора и отправки гуманитарной помощи развивают логистику. В этот раз у них появились новые адресаты – детдом в Луганске и госпиталь в Старобельске. Погрузка и отправка гуманитарной помощи состоится во вторник.

Отправка гуманитарного груза была приурочена ко Дню железнодорожника. Помощь оказали трудовым коллективам железнодорожного транспорта, находящимся в новых регионах, а также военнослужащим.

Как отметили в администрации, принести гуманитарную помощь можно в пункт сбора по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (пристройка). График работы: пн – пт: 16:00 – 18:00; сб: 12:00 – 14:00.

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#московская область
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев приехал в отпуск из зоны СВО
05 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный за мошенничество, приехал из зоны спецоперации в отпуск. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.
«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Исаев был задержан в 2018 году вместе с четырьмя высокопоставленными чиновниками Дагестана. Их обвинили в хищении средств, выделенных для реализации социальных программ. По данным следствия, ущерб от их деятельности составил 95,8 млн руб. В 2020 году Исаева приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

Однако в 2024 году появилась информация о том, что Исаев отправился на спецоперацию.

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Под Харьковом из «Искандера» поразили пункт дислокации наемников с 80 боевиками
05 августа 2024, 12:00

Фото: Минобороны России

Под Харьковом ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи вместе с 80 боевиками, объект поразило подразделение группировки войск «Запад». Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщил ТАСС.
«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — заявил собеседник агентства.
Ранее Минобороны России сообщало, что та же группировка войск ликвидировала под Харьковом два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали позициии ВС РФ. Согласно сообщению, иностранные танки вместе с замаскированной огневой позицией обнаружила разведка, после чего по объектам нанесли точечные удары.

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Зеленский: Запад боится сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за реакции Москвы
05 августа 2024, 11:23

Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Об этом пишет украинское издание «Страна». Однако Киев намерен продолжать продавливать данную инициативу, указано в публикации.
«Он говорит, что партнеры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», — пишет издание.
Зеленский пояснил, что хочет добиться создания коалиции стран, так как одно государство не сможет согласиться с его предложением из-за слишком большой ответственности. Он добавил, что Киев будет и дальше обсуждать с соседними странами возможность сбивать с их территории российские ракеты, которые летят над Украиной.

Ранее главы США, Германии и Великобритании и генеральный секретарь НАТО отказывались от этого предложения Зеленского, объясняя решением тем, что не хотят становиться участниками конфликта.

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Российские бойцы уничтожили два танка Leopard в Харьковской области
05 августа 2024, 11:16

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали российские позиции в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
Согласно сообщению, западные танки были обнаружены разведкой в двух районах Харьковской области. Бойцы ВС РФ выявили перемещение, а также замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ. После анализа данных по танкам противника были нанесены точечные удары.
«В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение обоих танков подтверждено кадрами объективного контроля.

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#минобороны рф
#военные
#снаряд
#танки
#всу
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Победа РФ в СВО, устаревшие F-16, заключенные военные ВСУ на фронте: последние новости СВО
Слебода: истребители F-16 давно устарели
05 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую. Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед. Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 05.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. В Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. В результате боевых действий были поражены формирования четырёх бригад Вооруженных сил Украины, а также бригады теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка.

ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

Кадыров сообщил, что СВО закончится в 2024 году победой России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в СВО на Украине. В настоящее время командиры сообщают ему, что «заходят» на стратегически важный объект. Он подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений.
Фото: сайт Кремля

Украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. По его словам, идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет.
Фото: istockphoto/Animaflora

На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронт

Координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую.
Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard

ВС РФ в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В результате действий российских военных боевики ВСУ потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.
Фото: istockphoto/dr_evil

Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Глава государства не уточнил, в каком количестве прибыли самолёты. Позже стало известно, что истребители базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией.

Киеву сообщили плохие новости об F-16

Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели.

«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.
Фото: istockphoto/Airubon

Артемовское направление

ВС РФ закрепляются в частном секторе на окраине микрорайона Октябрьский. Армия РФ ведет штурм высоты 215 в Клещеевке.

Александро-Калиновское направление

Российские военные расширили зону контроля в Артемово. Они одновременно наступают в направлении Дзержинска и Нелепово.

Покровское направление

Штурмовые группы наступают на Сергеевку и Желанное, одновременно с этим стремясь окружить подразделения боевиков Вооруженных сил Украины в районе Межевого.

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#пво
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В Харьковской области российские военные уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ
МО: мотострелки группировки «‎Север» уничтожили пулеметные точки и пехоту ВСУ
05 августа 2024, 10:13

Фото: istock/Tomas Ragina

Российские мотострелки группировки войск «‎Север» в Харьковской области обнаружили и уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, пишет РИА Новости.
Сообщается, что вскрыты замаскированные позиции ВС РФ были с помощью БПЛА. Координаты цели военные передали на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М, которые выехали на позиции и нанесли удар.

БМП-2М — российская модификация БМП-2, разработанная в начале 2000-х годов Конструкторским бюро приборостроения. Оснащена противотанковым ракетным комплексом «Корнет», а также универсальным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой.

По словам наводчика, проблем со стрельбой не бывает, машина настроена хорошо. В пределах 5 километров круговой обзор, стоит тепловизор.

«Я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», — рассказал он.

Боевики ВСУ пытались противостоять российским военным и открыли ответный огонь. Отмечается, что FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, однако не сдетонировал. При отступлении украинские военные выпустили противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели. С поставленной задачей военные ВС РФ справились, враг отступил.

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#военные
#дрон
#бпла
#всу
#вс рф
#удар
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Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности
05 августа 2024, 09:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. Его заявление приводит агентство РИА Новости. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
Курков пояснил, что встретил сотрудников ТЦК, когда шел на работу, которые и увезли его в местный военкомат несмотря на отсутствие документов.
«Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — рассказал пленный ВСУ.
По словам Куркова, из военкомата его доставили на комиссию, которая продлилась несколько минут, а вечером уже увезли в распределительный пункт, где он стал «военным человеком».

Ранее другой пленный рассказал, как четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. По его словам, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62 и она сдетонировала.

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#военные
#участок
#всу
#военкомат
#украина
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Киеву сообщили плохие новости об F-16
Слебода: истребители F-16 давно устарели
05 августа 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Airubon

Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, пишет РИА Новости.
«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.

По его словам, главная проблема с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16 — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. Слебода добавил, что российские военные не допустят применения ракет «воздух-земля» с этих самолетов. ВС РФ «будут их выслеживать — чтобы преподать урок и предотвратить прецедент».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Стало известно, что их оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Самолеты базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией. В России считают, что переданные Украине американские истребители не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации
05 августа 2024, 07:30

Фото: istockphoto/Animaflora

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Об этом информирует ТАСС.
«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — рассказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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