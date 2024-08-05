Из Жуковского отправили ещё 6 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском собрали и отправили новую партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сборе приняли участие жители города, депутаты городского Совета депутатов, семьи военнослужащих, активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтёры Подмосковья».
Она добавила, что участники сбора и отправки гуманитарной помощи развивают логистику. В этот раз у них появились новые адресаты – детдом в Луганске и госпиталь в Старобельске. Погрузка и отправка гуманитарной помощи состоится во вторник.
Отправка гуманитарного груза была приурочена ко Дню железнодорожника. Помощь оказали трудовым коллективам железнодорожного транспорта, находящимся в новых регионах, а также военнослужащим.
Как отметили в администрации, принести гуманитарную помощь можно в пункт сбора по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (пристройка). График работы: пн – пт: 16:00 – 18:00; сб: 12:00 – 14:00.
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«В этот раз мы собрали порядка 6 тонн посылок. Это средства личной гигиены, одежда, медикаменты, маскировочные сети, аккумуляторы, электроды, перчатки, полотенца и многое другое. Таких результатов мы достигли благодаря неравнодушным жителям города, а также предприятиям Жуковского, «Жуковязу» и фонду «Крылья Беркута», – рассказала руководитель местного отделения комитета семей воинов Отечества Наталия Утина.
Она добавила, что участники сбора и отправки гуманитарной помощи развивают логистику. В этот раз у них появились новые адресаты – детдом в Луганске и госпиталь в Старобельске. Погрузка и отправка гуманитарной помощи состоится во вторник.
Отправка гуманитарного груза была приурочена ко Дню железнодорожника. Помощь оказали трудовым коллективам железнодорожного транспорта, находящимся в новых регионах, а также военнослужащим.
Как отметили в администрации, принести гуманитарную помощь можно в пункт сбора по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (пристройка). График работы: пн – пт: 16:00 – 18:00; сб: 12:00 – 14:00.
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Лора Луганская