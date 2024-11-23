Известны главные характеристики уничтожившего МиГ-29 ВСУ «Искандера»

Фото: Министерство обороны РФ
На сегодняшний день оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» является основным работягой бойцов ВС РФ на фронте. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Василий Дандыкин. «Искандером» был уничтожен на земле украинский самолет МиГ-29 при ударе по боевикам ВСУ.
«Искандер — это наш оперативно-тактический ракетный комплекс. Он уникальный. Среднего радиуса действия, топливная ракета, с большой фугасной частью. «Искандер» — основной работяга на фронте. Дальность 500 километров, боеголовка до 450 килограммов», — прокомментировал эксперт.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия использует в сражениях новейшую технику, которой нет аналогов на Западе.
Ранее в Крыму оценили западную реакцию на российскую ракету «Орешник».
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