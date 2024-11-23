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Известны главные характеристики уничтожившего МиГ-29 ВСУ «Искандера»

Капитан Дандыкин: уничтоживший МиГ-29 «Искандер» — основной работяга на фронте
Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

На сегодняшний день оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» является основным работягой бойцов ВС РФ на фронте. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Василий Дандыкин. «Искандером» был уничтожен на земле украинский самолет МиГ-29 при ударе по боевикам ВСУ.
«Искандер — это наш оперативно-тактический ракетный комплекс. Он уникальный. Среднего радиуса действия, топливная ракета, с большой фугасной частью. «Искандер» — основной работяга на фронте. Дальность 500 километров, боеголовка до 450 килограммов», — прокомментировал эксперт.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия использует в сражениях новейшую технику, которой нет аналогов на Западе.



Ранее в Крыму оценили западную реакцию на российскую ракету «Орешник».

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#конфликт
#новости
Бойцы «Севера» уничтожили пять единиц техники ВСУ под Харьковом — видео
Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили пять машин ВСУ под Харьковом
23 ноября 2024, 18:46

Операторы беспилотников группировки ВС РФ «Север» ликвидировали пять военных машин боевиков ВСУ под Харьковом. Видео опубликовано Минобороны России.
«Военнослужащими разведывательного подразделения <…> с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», — доложили в ведомстве.

Перед этим стало известно, что российские военные выбили противника из населенного пункта Берестки Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны опубликовало момент ликвидации украинского самолета МиГ-29 на земле.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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Военэксперт Шрайвер: западные элиты охвачены ужасом после удара «Орешником»
23 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/PavelRodimov

Западные элиты охвачены ужасом после удара ВС РФ по оборонному объекту в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник». Об этом заявил американский военэксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что в настоящее время западные политические и военные круги пронизывает особый запах разрушения их иллюзий о непобедимости и растерянного ужаса после прилёта «Орешника».

Напомним, что ВСУ 19 ноября использовали дальнобойное западное оружие производства США и Великобритании для ударов по Курской и Брянской областям. В ответ на это 21 ноября ВС РФ ударили по заводу ОПК в Днепропетровске с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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В МИД Франции заявили о праве Украины бить по России дальнобойными ракетами
23 ноября 2024, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина имеет право наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью британскому телеканалу «Би-би-си».
Он подчеркнул, что Киев может отдавать приказы от обстреле российской территории «в целях самообороны». При этом он не стал подтверждать факты применения французского оружия для ударов по России.

По словам Барро, западные власти не должны устанавливать ограничения для поддержки Украины и проводить «красные линии».

Министр добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы.

Также Барро, комментируя участие военных из Франции в боевых действиях на Украине, заявил, что французские власти не исключают ни одного варианта.

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Рогов: бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка
23 ноября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские силы выбили украинских боевиков из населенного пункта Берестки в Донбассе, сейчас село зачищается от противника, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», — пояснил собеседник.
Курахово является самым крупным городом в юго-западной части Донбасса. Взятие населенного пункта позволит российским бойцам продвинуться к крупному командному и логистическому пункту противника.

Ранее военный аналитик раскрыл главные характеристики российского комплекса «Искандер».

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан в течение восьми лет.

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Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО
23 ноября 2024, 18:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключён не ранее 1 декабря. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый закон касается мобилизованных, проходивших службу по призыву в ВС РФ, и их супругов. При этом контракт с Минобороны РФ должен быть заключён не ранее 1 декабря 2024 года на срок в один год и более для выполнения задач СВО на Украине. Законом устанавливается прекращение кредитных обязательств этой категории граждан.

При этом в документе говорится, что обязательства прекращаются, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по кредиту. Решение будет принято, если в совокупности кредитное обязательство не превышает 10 миллионов рублей.

Также исполнительное производство будет прекращено в случае гибели мобилизованного (добровольца, контрактника), объявлении судом его умершим или признании его инвалидом I группы.

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«Врезать в ответ»: в Крыму оценили реакцию Запада на испытание ракеты «Орешник»
Депутат Крыма Константинов: на Западе испугались испытания ракеты «Орешник»
23 ноября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/VvoeVale

Реакция Запада на испытание российской ракеты «Орешник» является «хорошей миной при плохой игре», заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Конечно Запад, Европа пытаются делать хорошую мину при плохой игре — мол, не испугались. И наперегонки транслируют это. Но западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились», — прокомментировал собеседник.
Константинов добавил, для многих откровение, что РФ реально способна «врезать в ответ». Глава крымского парламента резюмировал, что пропаганда Запада выставляла Россию этакой «бензоколонкой», однако выяснилось, что у «бензоколонки» мощные ракеты, аналогов которых у Запада нет, как и спасения от них.

Ранее на Западе рассказывали, когда мог закончиться украинский конфликт.

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#мир
#россия
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#война
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#ракетный удар
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Глава МИД Турции раскрыл, почему конфликт на Украине стал глобальным
Глава МИД Турции: Европа и США открыто заняли сторону в конфликте на Украине
23 ноября 2024, 17:49

Хакан Фидан (фото: kremlin.ru)

Конфликт на Украине стал глобальным на фоне поставок вооружения США и Европой. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью местным СМИ.
Он подчеркнул, что турецкая сторона постоянно предупреждает стороны о риске начала глобальной войны, о которой также неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Продолжающийся конфликт на Украине и война в секторе Газа стремительно углубляют линии разлома, чтобы приводит к объединению определённых игроков и усилению поляризации.

Когда США, а вслед и за ними Европа, начали поставлять оружие на Украину, они открыто стали ещё одной стороной конфликта, поэтому в широком смысле это уже можно назвать глобальной войной, подчеркнул Фидан.

Также министр добавил, что риск начала ядерной войны – «это не шутка».

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Российский Красный Крест получил более 6000 заявок на поиск пропавших курян
РКК: 6000 заявок о пропаже людей поступило после вторжения ВСУ в Курскую область
23 ноября 2024, 16:57

Фото: iStock/georgidimitrov70

Более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей поступило в Российский Красный Крест (РКК) после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Отмечается, что с августа РКК получил свыше шести тысяч заявок на розыск пропавших, в числе которых есть одинокие пожилые люди. В настоящее время удалось связаться или узнать судьбу 1253 человек. Работа по остальным гражданам продолжается.

Также в РКК сообщили о предоставлении помощи 46 жителям Суджанского района области, которых вернули с украинской территории. Прибывшие получили гуманитарную помощь, им оказали психологическую поддержку, а также помогли выйти на связь с родственниками.

Председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что организация работает над оказанием помощи пострадавшим с первых дней вторжения украинской армии в Курскую область. Благодаря слаженной работе в течение трёх месяцев удалось вернуть в Россию граждан, оказавшихся на территории Украины.

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На Западе рассказали, когда мог закончиться конфликт на Украине
Генерал США Бен Ходжес: украинский конфликт мог завершиться в прошлом году
23 ноября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Diy13

Конфликт на Украине мог завершиться еще в прошлом году, если бы Запад дал Киеву «необходимые инструменты», заявил в разговоре с France24 отставной американский генерал Бен Ходжес.
Комментируя решение Вашингтона разрешить боевикам ВСУ бить дальнобойными вооружениями вглубь РФ, военный подчеркнул, что это «следовало сделать два года назад».

Кроме того, собеседник уточнил, что несмотря на «многочисленные угрозы», российская сторона никогда не начнет ядерный конфликт. Летом генерал заявлял, что Вашингтон запретил Киеву бить по РФ ATACMS из-за опасений чрезмерной напряженности в конфликте.

В минувшие вторник и четверг ВСУ нанесли удары по российским военным объектам британскими и американскими ракетами. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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#украина
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#сво
#конфликт
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