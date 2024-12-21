Известны последние новости Татарстана после атаки БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/Naypong
Режим ЧС для спасателей и органов власти ввели в Татарстане после ударов дронами со стороны ВСУ, передает «Татар-информ», ссылаясь на соответствующее распоряжение.
Как отметили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова, режим коснулся ликвидаторов последствий атаки беспилотников. На местных жителях нововведения не отражаются.
Атака на Казань со стороны ВСУ произошла утром в субботу, 21 декабря. Было зафиксировано восемь прилетов, шесть из которых пришлись на жилые дома.
Как подчеркнули в Госдуме, Россия ответит на удары противника. Некоторые парламентарии считают, что все произошедшее является очередной попыткой киевского режима держать россиян в напряжении.
Читайте также:
Стало известно, кем могут заменить Украину в войне НАТО против РФ
Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать в ВСУ
На Украине может быть прямой конфликт РФ и Британии, пишут СМИ
Атака на Казань со стороны ВСУ произошла утром в субботу, 21 декабря. Было зафиксировано восемь прилетов, шесть из которых пришлись на жилые дома.
Как подчеркнули в Госдуме, Россия ответит на удары противника. Некоторые парламентарии считают, что все произошедшее является очередной попыткой киевского режима держать россиян в напряжении.
Читайте также:
Стало известно, кем могут заменить Украину в войне НАТО против РФ
Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать в ВСУ
На Украине может быть прямой конфликт РФ и Британии, пишут СМИ
Никита Кротов