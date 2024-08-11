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Напавших под Курском боевиков ВСУ укомплектовали не полностью, что говорит об их последних силах. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, они называют их бригадами, но это едва ли батальон. <…> Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом», — уточнил Джонсон.
Американский аналитик добавил, что Украине не хватает людей, причем людей обученных. Помимо этого, боевики не располагают логистикой, чтобы поддерживать военный натиск.
«Они потратили некоторые из своих лучших войск, как сообщается, на этот, действительно, бесполезный промах», — заключил бывший силовик.Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что противник испытывает технический дефицит, поэтому пытается эвакуировать подбитую технику.
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