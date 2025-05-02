Сальдо рассказал о ситуации с эвакуацией тел погибших в Алешках после удара ВСУ по рынку

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Эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку в городе Алёшки Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Спасатели и медики вынуждены работать под прицелом беспилотников, рискуя жизнями при каждом выезде.
По словам губернатора, ситуация осложняется тем, что дроны ВСУ продолжают «патрулировать» район атаки даже после первоначального удара. Это вынуждает команды МЧС действовать с максимальной осторожностью, эвакуируя погибших и тяжелораненых в экстремальных условиях.
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По словам губернатора, ситуация осложняется тем, что дроны ВСУ продолжают «патрулировать» район атаки даже после первоначального удара. Это вынуждает команды МЧС действовать с максимальной осторожностью, эвакуируя погибших и тяжелораненых в экстремальных условиях.
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«В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — сообщил губернатор.Днем 1 мая Сальдо заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали рынок в городе Алешки. В районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей. Сообщалось о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.
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Мария Моисеева