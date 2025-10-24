Минобороны: Бойцы ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
С 18 по 24 октября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружённые силы РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов.
Как сообщили в Минобороны, повреждения получили предприятия вражеского военно‑промышленного комплекса, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места сборки, производства, хранения и запуска дронов. Соответствующая информация есть в телеграм-канале министверства.
Также российские бойцы поразили пункты временной дислокации вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.
Перед этим в Минобороны доложили о презентации наземного робота с FPV-дронами.
