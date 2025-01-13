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Украинские войска признали, что попытки осуществления новых контратак в Курской области провалилась. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на неназванных бойцов ВСУ.
Минобороны России 6 января сообщило, что ВС РФ пресекли попытку украинских военных прорваться к Большому солдатскому в Курской области, а основные силы ВСУ были уничтожены в районе хутора Бердин. Потери армии Украины составили более 150 военных. Затем 10 января бойцы Северной группировки войск отразили четыре атаки ВСУ, а на следующий день – ещё девять.
Американское издание пишет, что российским войскам удалось предотвратить нападение и продвижение украинских солдат.
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Анастасия Чинкова