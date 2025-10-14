Спецназ «Ахмат» пресек ночную атаку ВСУ и ликвидировал украинскую штурмовую группу
Кадыров: Спецназ «Ахмат» уничтожил гексакоптером группу ВСУ в Сумской области
Спецназ «Ахмат» уничтожил штурмовую группу ВСУ с помощью гексакоптера в Сумской области. Об успешной операции в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он опубликовал информацию 13 октября в 23:21 (мск). В материале уточняется, что попытка атаки ВСУ на позиции российских военных произошла в ночное время в районе села Алексеевка.
«Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — пояснил Кадыров.Однако расчет гексакоптера группы «Аида» обнаружил противника во время проведения аэроразведки и воздушного патрулирования. Беспилотник немедленно нанес удар, полностью ликвидировав всю штурмовую группу.
«Схема действий наших воинов проста и очень эффективна как днём, так и ночью. (...) Это была отличная охота, бойцы! Там, где вы, враг не пройдёт!», — заключил глава Чечни.Ранее сообщалось, что в украинском Тернополе произошло массовое столкновение между сотрудниками ТЦК (аналог военкомата в РФ) в балаклавах и гражданскими лицами.
Драка началась после того, как военкомы в камуфляже и балаклавах заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды.