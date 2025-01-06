Кадыров показал видео уничтожения украинского танка Т-64 в Курской области

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинский танк Т-64 в Курской области.
Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он особо отметил отряды «Оптима» и «Аида», которые помогали друг другу.
Перед этим эксперт Михаил Павлив назвал вероятную причину неудавшейся попытки наступления ВСУ на курском направлении. Аналитик обратил внимание на одну интересную деталь. Подробности в нашем материале.
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Он особо отметил отряды «Оптима» и «Аида», которые помогали друг другу.
«Ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», - сказано в публикации.
Перед этим эксперт Михаил Павлив назвал вероятную причину неудавшейся попытки наступления ВСУ на курском направлении. Аналитик обратил внимание на одну интересную деталь. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов