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Кадыров показал видео уничтожения украинского танка Т-64 в Курской области

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинский танк Т-64 в Курской области.
Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он особо отметил отряды «Оптима» и «Аида», которые помогали друг другу.



«Ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», - сказано в публикации.

Перед этим эксперт Михаил Павлив назвал вероятную причину неудавшейся попытки наступления ВСУ на курском направлении. Аналитик обратил внимание на одну интересную деталь. Подробности в нашем материале.

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Опубликовано фото погибшего в ДНР в бою на ножах со штурмовиком РФ солдата ВСУ
06 января 2025, 17:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото погибшего в ножевом бою в Донбассе украинского военнослужащего опубликовал Telegram-канал «ZОНА ПРАВДЫ».
Стоит отметить, что на ресурсах Украины снимок сопроводили оскорблением, наложенным на кадр. Солдата ВСУ обвинили в том, что своей гибелью он опорочил украинскую армию.

Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. Уточнялось, что ВСУ хотели отбить населенный пункт Трудовое.

Перед смертью украинец отметил, что Григорьев «лучший боец в мире», а затем попросил дать ему попрощаться «с небом, с мамой» и совершил суицид.

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Названа причина попытки наступления ВСУ в Курской области
Павлив: попытка наступления ВСУ под Курском может быть связана с визитом Келлога
06 января 2025, 16:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Неудавшаяся попытка наступления боевиков ВСУ в Курской области может быть связана с предстоящим визитом на Украину спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на эксперта Михаила Павлива.
«…Это имеет отношение непосредственно к предстоящему вояжу Кита Келлога, спецпосланника Трампа по Украине. <…> Этому вояжу Кита Келлога, достаточно важному с точки зрения внутренней ситуации, внутреннего содержания коммуникации между командой Трампа, новой администрацией Белого дома и Банковой [улицей] (местонахождение офиса Владимира Зеленского - прим. ред), они хотят показать некие успехи, проявить некие возможности для продолжения, скажем так, успешных операций», — сказал политтехнолог.
Он добавил, что в четверг, 2 января, в рамках секретного совещания в Киеве обсуждали решения по мероприятиям ВСУ во время новогодних каникул. Причем, по словам Павлива, речь идет не об СБУ или ставке верховного командования.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года.

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В США высказались об одном «из самых странных» решений ВСУ
Кофман назвал решение ВСУ о формировании новых бригад одним из самых странных
06 января 2025, 15:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Решение командиров ВСУ о создании новых бригад на фоне проблем с призывом было «одним из самых странных», заявил военный эксперт из США Майкл Кофман в соцсетях.
«Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери самых лучших и опытных подразделений оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая ситуацию на поле боя и проблемы с мобилизацией», — сказано в публикации.
Аналитик отметил, что западные союзники Украины не обещали ей новых поставок, чтобы снабдить эти новые бригады, а расширение ВСУ вызвало дефицит кадров и отсутствие сплоченности на фронте.

Перед этим стало известно, как оправдалась Украина в очередной раз.

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«Это подкастер»: На Украине оправдали мат Зеленского в интервью
Советник главы офиса Зеленского Лещенко оправдал его мат в интервью
06 января 2025, 15:15

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Матерное интервью Владимира Зеленского прокомментировал представитель его офиса Сергей Лещенко в рамках всеукраинского телемарафона. Речь шла о беседе главы киевского режима с американским журналистом Лексом Фридманом.
«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер», — сказал Лещенко.

Перед этим Зеленский использовал мат в интервью, говоря о президенте России Владимире Путине, а также о западных странах, отказавшихся ввести санкционные ограничения в отношении РФ.

Также Зеленский выказал свое презрение россиянам.

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«То, что взято, то уже наше»: Коц о реакции США на вторжение ВСУ под Курском
Военкор Коц: в США подтвердили политический смысл вторжения ВСУ под Курском
06 января 2025, 13:59

Фото: istockphoto/N-sky

Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что вторжение ВСУ в Курской области имеет политический, нежели военный смысл. Об этом в Telegram-канале написал военкор KP.RU Александр Коц. Блинкен отмечал, что нападение в российском регионе даст Украине очки в переговорах с РФ.
«Госсекретарь Блинкен фактически признал, что никакого военного смысла курская авантюра не имеет. <...> Что и требовалось доказать. [Президент Украины Владимир] Зеленский жертвует Донбассом, рискует получить бои в Днепропетровской области, сжигает западную технику в промышленных масштабах, чтобы потом устроить торг», — отметил Коц.
Военкор считает, что Зеленский думает, что утраченные Киевом территории можно вернуть, обменяв их на Курщину.

«Загвоздка только в том, что по Конституции мы не можем отторгать свои территории. То, что взято на поле боя, то уже наше», — резюмировал Коц.
Перед этим генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал, как ВСУ хотят повлиять на возможные будущие переговоры.

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Алаудинов рассказал, как ВСУ хотят повлиять на возможные переговоры
Алаудинов: ВСУ скапливают технику на фронте для улучшения позиций в переговорах
06 января 2025, 13:22

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские боевики копят технику на одном из фронтовых участков для улучшения позиций в возможных переговорах. Об этом в личном Telegram-канале заявил командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Тем, кто болеет за нас, всем спасибо. Те, кто пытается разгонять панику, даст Бог, каждый из вас получит по заслугам. Ситуация такова, что при любом исходе победа однозначно за нами. Сегодня какие-то шаги противник принимает для того, чтобы каким-то образом улучшить свою ситуацию к моменту переговоров», — сказал генерал-майор.
Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ помогут врагу сжечь «последний свой ресурс».

Перед этим в Минобороны докладывали, что российская армия контролирует Курахово в Донбассе, а также населенный пункт Даченское.

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#россия
#украина
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Экс-военный ВСУ рассказал об отказе убивать российского солдата
РИА Новости: экс-военный ВСУ Якудза признался в отказе убить солдата ВС России
06 января 2025, 13:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший солдат ВСУ и боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» рассказал об отказе убивать российского солдата. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у него была возможность убить российского военнослужащего, однако он не сделал этого.

«Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался «Якудза».

Мужчина рассказал, что его мобилизовали в ряды украинской армии насильно, а его позиция стала одной из причин, по которой бывшего бойца ВСУ перевели из военнопленных в состав добровольческого отряда.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Польский наемник рассказал о проживании иностранцев в Донбассе
Польский наемник: иностранцы живут в брошенных украинцами квартирах
06 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto/breakermaximus

В брошенных украинцами квартирах проживают иностранные наемники в Донбассе, пишет РИА Новости, приводя слова польского наемника в материале. С его слов, он проживал в населенном пункте Алексеево-Дружковка, а также Тернополе, Шагени и Старичах.
«Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от войны, покинули квартиры, и я не знаю, арендовала ли армия (Украины — прим. ред.) эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами...» — пояснил наемник.
Мужчина добавил, что общался лишь с украинцами-инструкторами, обучавшими его. Контракта с ВСУ иностранец не заключал. Обучение проходило в течение двух недель. Наемник заключил, что в российском плену чувствует себя хорошо.

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#мир
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#украина
#война
#сво
#конфликт
#днр
#донбасс
#наемники
#новости
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ВС России освободили Даченское в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Даченское в ДНР
06 января 2025, 12:52

Фото: iStock/zim286

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Даченское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки за сутки также нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 535 боевиков, четыре танка и три боевые машины пехоты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#днр
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