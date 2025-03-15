Массовая атака БПЛА на регионы, активная зачистка Курской области от армии ВСУ: последние новости СВО на 15 марта

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz
Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
За минувшую ночь расчёты противовоздушной обороны успешно ликвидировали 126 украинских дронов. В Волгоградской области было сбито 64 беспилотных летательных аппарата, в Воронежской — 38, в Белгородской — 14. Кроме того, в Брянской области было уничтожено семь украинских дронов, в Ростовской — два, а в Курской — один. По предварительным данным, пострадавших нет.
Российские военные развивают наступление по всем направлениям в Курской области, зачищая от противника освобожденные населенные пункты. Хутор Бердин, в направлении которого противник бросал свои колонны с техникой и личным составом, зачищен. Кругленькое устойчиво контролируется войсками РФ.
В результате действий ВС РФ было освобождено село Гоголевка. Кроме того, закончена зачистка к северу от села, а также лесного массива к западу от Куриловки. Это позволило российским военным выйти к государственной границе и разделить силы противника на две части. Активные бои продолжают идти в Гуево и Олешне.
Осталось освободить три населённых пункта и примерно тридцать пять квадратных километров территории.
По информации из разных источников, в Суджанском районе Курской области в период с 14 по 15 марта находится от полутора до трёх тысяч украинских военных, которые пытаются выйти из окружения пешком, бросив бронетехнику и оружие. Они двигаются вдоль трассы Р-200 в направлении Юнаковки.
В районе поселка Удачный боевые действия сконцентрированы в промышленной зоне, и наблюдается постепенное продвижение к югу от этого населённого пункта. Северо-западнее Котлино также происходят ожесточённые столкновения между противоборствующими силами.
В населённом пункте Успеновка военнослужащие Российской Федерации продолжают вытеснять ВСУ, пытаясь освободить западную часть населённого пункта. По лесным массивам южнее штурмовые группы РФ прокладывают путь в сторону Новосергеевки. Усиливается давление со стороны ВС РФ в районах Надеждинки, Преображенки и Запорожья.
В окрестностях Северска и западнее Переездного было замечено продвижение российских вооружённых сил. В направлении Фёдоровки, к северу от Сакко и Ванцетти, штурмовые группы российских войск приблизились к населённому пункту.
В районе Васюковки активизировались боевые действия, что может свидетельствовать о стремлении российских сил укрепить свои позиции и расширить зону контроля. Возле Белогоровки и Верхнекаменского продолжаются позиционные бои, в ходе которых противник пытается удержать свои позиции.
Российские военные наращивают натиск на позиции Вооружённых сил Украины в районе Пятихаток. К западу от этого населённого пункта, в окрестностях Жеребянок, наблюдается продвижение российских войск в направлении Каменки.
Главная задача — взять Каменку в кольцо, не только с востока, но и с юга. В окрестностях Малых Щербаков и в лесных массивах к югу от Щербаков идут интенсивные бои.
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Ночная атака беспилотников
За минувшую ночь расчёты противовоздушной обороны успешно ликвидировали 126 украинских дронов. В Волгоградской области было сбито 64 беспилотных летательных аппарата, в Воронежской — 38, в Белгородской — 14. Кроме того, в Брянской области было уничтожено семь украинских дронов, в Ростовской — два, а в Курской — один. По предварительным данным, пострадавших нет.
Курская область
Российские военные развивают наступление по всем направлениям в Курской области, зачищая от противника освобожденные населенные пункты. Хутор Бердин, в направлении которого противник бросал свои колонны с техникой и личным составом, зачищен. Кругленькое устойчиво контролируется войсками РФ.
В результате действий ВС РФ было освобождено село Гоголевка. Кроме того, закончена зачистка к северу от села, а также лесного массива к западу от Куриловки. Это позволило российским военным выйти к государственной границе и разделить силы противника на две части. Активные бои продолжают идти в Гуево и Олешне.
Осталось освободить три населённых пункта и примерно тридцать пять квадратных километров территории.
По информации из разных источников, в Суджанском районе Курской области в период с 14 по 15 марта находится от полутора до трёх тысяч украинских военных, которые пытаются выйти из окружения пешком, бросив бронетехнику и оружие. Они двигаются вдоль трассы Р-200 в направлении Юнаковки.
Покровское направление
В районе поселка Удачный боевые действия сконцентрированы в промышленной зоне, и наблюдается постепенное продвижение к югу от этого населённого пункта. Северо-западнее Котлино также происходят ожесточённые столкновения между противоборствующими силами.
В населённом пункте Успеновка военнослужащие Российской Федерации продолжают вытеснять ВСУ, пытаясь освободить западную часть населённого пункта. По лесным массивам южнее штурмовые группы РФ прокладывают путь в сторону Новосергеевки. Усиливается давление со стороны ВС РФ в районах Надеждинки, Преображенки и Запорожья.
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Северское направление
В окрестностях Северска и западнее Переездного было замечено продвижение российских вооружённых сил. В направлении Фёдоровки, к северу от Сакко и Ванцетти, штурмовые группы российских войск приблизились к населённому пункту.
В районе Васюковки активизировались боевые действия, что может свидетельствовать о стремлении российских сил укрепить свои позиции и расширить зону контроля. Возле Белогоровки и Верхнекаменского продолжаются позиционные бои, в ходе которых противник пытается удержать свои позиции.
Запорожское направление
Российские военные наращивают натиск на позиции Вооружённых сил Украины в районе Пятихаток. К западу от этого населённого пункта, в окрестностях Жеребянок, наблюдается продвижение российских войск в направлении Каменки.
Главная задача — взять Каменку в кольцо, не только с востока, но и с юга. В окрестностях Малых Щербаков и в лесных массивах к югу от Щербаков идут интенсивные бои.
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Елена Генералова