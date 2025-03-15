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Массовая атака БПЛА на регионы, активная зачистка Курской области от армии ВСУ: последние новости СВО на 15 марта

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


За минувшую ночь расчёты противовоздушной обороны успешно ликвидировали 126 украинских дронов. В Волгоградской области было сбито 64 беспилотных летательных аппарата, в Воронежской — 38, в Белгородской — 14. Кроме того, в Брянской области было уничтожено семь украинских дронов, в Ростовской — два, а в Курской — один. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


Российские военные развивают наступление по всем направлениям в Курской области, зачищая от противника освобожденные населенные пункты. Хутор Бердин, в направлении которого противник бросал свои колонны с техникой и личным составом, зачищен. Кругленькое устойчиво контролируется войсками РФ.

В результате действий ВС РФ было освобождено село Гоголевка. Кроме того, закончена зачистка к северу от села, а также лесного массива к западу от Куриловки. Это позволило российским военным выйти к государственной границе и разделить силы противника на две части. Активные бои продолжают идти в Гуево и Олешне.
Осталось освободить три населённых пункта и примерно тридцать пять квадратных километров территории.

По информации из разных источников, в Суджанском районе Курской области в период с 14 по 15 марта находится от полутора до трёх тысяч украинских военных, которые пытаются выйти из окружения пешком, бросив бронетехнику и оружие. Они двигаются вдоль трассы Р-200 в направлении Юнаковки.

Покровское направление


В районе поселка Удачный боевые действия сконцентрированы в промышленной зоне, и наблюдается постепенное продвижение к югу от этого населённого пункта. Северо-западнее Котлино также происходят ожесточённые столкновения между противоборствующими силами.

В населённом пункте Успеновка военнослужащие Российской Федерации продолжают вытеснять ВСУ, пытаясь освободить западную часть населённого пункта. По лесным массивам южнее штурмовые группы РФ прокладывают путь в сторону Новосергеевки. Усиливается давление со стороны ВС РФ в районах Надеждинки, Преображенки и Запорожья.

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Северское направление


В окрестностях Северска и западнее Переездного было замечено продвижение российских вооружённых сил. В направлении Фёдоровки, к северу от Сакко и Ванцетти, штурмовые группы российских войск приблизились к населённому пункту.

В районе Васюковки активизировались боевые действия, что может свидетельствовать о стремлении российских сил укрепить свои позиции и расширить зону контроля. Возле Белогоровки и Верхнекаменского продолжаются позиционные бои, в ходе которых противник пытается удержать свои позиции.

Запорожское направление


Российские военные наращивают натиск на позиции Вооружённых сил Украины в районе Пятихаток. К западу от этого населённого пункта, в окрестностях Жеребянок, наблюдается продвижение российских войск в направлении Каменки.

Главная задача — взять Каменку в кольцо, не только с востока, но и с юга. В окрестностях Малых Щербаков и в лесных массивах к югу от Щербаков идут интенсивные бои.

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Трамп оценил реакцию России на предложение о прекращении огня
Трамп: США получили от России хороший ответ на предложение о прекращении огня
15 марта 2025, 09:31

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил несколько хороших ответов от России на предложение о прекращении огня на Украине. Об этом политик сообщил во время выступления в министерстве юстиции США.
Республиканский политик отметил, что Соединенные Штаты также имеют достаточно хорошие контакты с Украиной. По словам американского лидера, Вашингтон хочет добиться прекращения огня.

Трамп добавил, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело», но при этом президент США уверен, что все «получается».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Губернатор Волгоградской области Бочаров: большую часть дронов ВСУ перехватили
15 марта 2025, 09:11

Фото: iStock/aapsky

Украинские беспилотники в ночь на субботу, 15 марта, атаковали Волгоградскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, большая часть вражеских дронов была нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и в южной части Волгограда. Бочаров добавил, что после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен.

Согласно информации главы региона, пострадавших и повреждений объектов нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#жители
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Минобороны сообщило о перехвате 126 дронов над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 126 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
15 марта 2025, 08:56

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили 126 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, 64 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, 38 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской областью. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
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#всу
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Трамп высказался о начале конфликта на Украине
Трамп: Украине не стоило «задирать того, кто гораздо больше»
15 марта 2025, 07:51

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее». Об этом пишет The Guardian.
По словам американского лидера, Киеву не помогли ни деньги, которые Штаты предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения. Трамп добавил, что экс-президент США Джо Байден не должен был позволить этому произойти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Жительница Суджи Богунова заплакала, когда священник привез ей горячий хлеб
15 марта 2025, 07:20

Фото: iStock/bhofack2

Жительница Суджи Анна Богунова, находившаяся в городе во время контроля со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), расплакалась после получения гуманитарной помощи от российских военных. О сильных эмоциях она сама рассказала РИА Новости.
Женщина не смогла сдержать слез, когда ей принесли горячий хлеб.

«Я плакала (когда зашли бойцы РФ), а вчера батюшка (священнослужитель) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала», — передает ее слова РИА Новости.
По её словам, сразу после входа российских войск в населённый пункт началась доставка продовольствия для местных жителей.

SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
Несколько дней назад, 13 марта, Минобороны России заявило о полном освобождении Суджи. Активные бои за город продолжались с 8 марта, а под оккупацией ВСУ он находился целых семь месяцев.

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что под контроль взята не только Суджа, но и вся прилегающая агломерация.

В ночь с 14 на 15 марта «Радио 1» передавало, что пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия,

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