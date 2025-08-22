«Какой-нибудь мерзавец»: эксперт оценил отношение РФ к кандидатам в президенты Украины
Юрий Кот: России все равно, кто будет следующим президентом Украины
России все равно, кто станет следующим президентом Украины, Москве важнее устранить угрозу на юго-западных границах. Такую точку зрения высказал публицист Юрий Кот после сообщений о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нынешний посол Украины в Великобритании, тайно готовится стать следующим украинским лидером.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Залужный может сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.
«Нам глубоко все равно, будет ли президентом Украины Залужный, будет ли Зеленский или еще какой-нибудь мерзавец. Для России крайне важно устранить угрозу на юго-западных границах, в том числе, освободить южную часть русского народа малороссов. Осуществить демилитаризацию и денацификацию», — сказал Кот Общественной Службе Новостей.
По его словам, Залужный уже давно присягнул Британии, где не скрывают, что видят в бывшем главкоме ВСУ следующего президента Украины. Однако пока не ясно, когда Зеленский покинет свой пост.
Кот добавил, что при наличии в избирательных бюллетенях на выборах на Украине имени Владимира Владимировича Путина он бы набрал бы все 90%. Однако пока у народа Украины вообще нет никакого выбора, заключил публицист.
В свою очередь политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что Залужный действительно мог бы стать президентом Украины, однако в ближайшее время выборов там не будет.
«На протяжении последних нескольких лет с Залужным ведется работа относительно создания его политического образа, выстраивание вокруг него команды. Но я не вижу никаких предпосылок в настоящий момент говорить о потенциально возможных выборах на Украине», — уточнил эксперт.
Денисов отметил, что выборы на Украине является «классной темой», но не актуальной и бесперспективной.