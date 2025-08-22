22 августа 2025, 16:11

Юрий Кот: России все равно, кто будет следующим президентом Украины

Валерий Залужный

России все равно, кто станет следующим президентом Украины, Москве важнее устранить угрозу на юго-западных границах. Такую точку зрения высказал публицист Юрий Кот после сообщений о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нынешний посол Украины в Великобритании, тайно готовится стать следующим украинским лидером.





Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Залужный может сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.





«Нам глубоко все равно, будет ли президентом Украины Залужный, будет ли Зеленский или еще какой-нибудь мерзавец. Для России крайне важно устранить угрозу на юго-западных границах, в том числе, освободить южную часть русского народа малороссов. Осуществить демилитаризацию и денацификацию», — сказал Кот Общественной Службе Новостей.

«На протяжении последних нескольких лет с Залужным ведется работа относительно создания его политического образа, выстраивание вокруг него команды. Но я не вижу никаких предпосылок в настоящий момент говорить о потенциально возможных выборах на Украине», — уточнил эксперт.