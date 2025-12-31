Каллас не верит в атаку ВСУ на резиденцию Путина
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о тревоге из‑за международной реакции на сообщения об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.
В публикации в соцсети X (бывший Twitter) она подчеркнула, что заявления Москвы об ударах по ключевым государственным объектам, по ее мнению, являются попыткой «намеренно переключить внимание».
Каллас также отметила, что, как она считает, «никто не должен соглашаться» с представленными Россией данными об атаке, назвав их «необоснованными утверждениями».
