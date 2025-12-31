«Можно ожидать»: Политолог назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Дудаков: США могут сократить обмен разведданными с боевиками ВСУ
США могут уменьшить обмен развединформацией с Вооруженными силами Украины после атаки на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Об этом заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его оценке, Вашингтон также усилит политическое давление на Владимира Зеленского.
«Здесь можно ожидать новых антикоррупционных расследований», — сказал собеседник.
Эксперт добавил, что подобные действия Украины способны повлиять и на настроения европейских политиков. Он считает, что к 2026 году в странах ЕС могут укрепиться позиции правых сил, а президент США Дональд Трамп будет поддерживать союзников в Европе. В частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Несистемные силы будут укрепляться. При поддержке США они в основном выступают за то, чтобы сворачивать эту бесконечную конфронтацию с Россией, которая завела весь европейский проект в тупик», — заключил Дудаков.
Ранее Минобороны России показало обломки пытавшихся атаковать резиденцию Путина БПЛА.