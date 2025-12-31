«Можно ожидать»: Политолог назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

31 декабря 2025, 13:44

Дудаков: США могут сократить обмен разведданными с боевиками ВСУ

Фото: istockphoto/ValleraTo

США могут уменьшить обмен развединформацией с Вооруженными силами Украины после атаки на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.





Об этом заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его оценке, Вашингтон также усилит политическое давление на Владимира Зеленского.





«Здесь можно ожидать новых антикоррупционных расследований», — сказал собеседник.

«Несистемные силы будут укрепляться. При поддержке США они в основном выступают за то, чтобы сворачивать эту бесконечную конфронтацию с Россией, которая завела весь европейский проект в тупик», — заключил Дудаков.