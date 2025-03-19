Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи АЭС Украины под контроль США

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Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что Вашингтон готов помочь Украине управлять ее станциями, и что, если американские власти станут владельцами энергообъектов республики, — это будет лучшее средство защитить инфраструктуру.
«…Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг», — сказала пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.Ранее стало известно, на что согласился Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом.
Также политолог оценил согласие России отказаться от ударов по украинским энергообъектам.
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Никита Кротов