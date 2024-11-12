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Кандидат на пост главного дипломата Европы Кая Каллас может продлить украинский конфликт, считает австрийский евродепутат Харальд Вилимски.
«Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности может продлить войну на Украине», — сказал он, приведя в пример слова Каллас о том, что Евросоюз должен поддерживать украинскую республику, чтобы «обеспечить победу» киевскому режиму.К слову, Каллас недавно и сама не смогла объяснить парламентариям, что она понимает под победой Украины, чем вызвала еще большее количество вопросов. Вилимски считает, что она дисквалифицирует себя как посланник по безопасности и зарубежным делам.
«Нам нужны четкие подходы к мирным переговорам, а не умышленное затягивание войны и сопутствующих ей смертей», — заключил евродепутат.
Ранее сообщалось, когда ЕС хочет согласовать новый пакет антироссийских санкций.
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