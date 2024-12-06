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Запрещенное в стране оружие планирует поставлять Киеву канадское правительство, передает издание National Post. По информации журналистов, в список «запрещенки» войдут еще 324 наименования и модели «штурмового» оружия.
«Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500», — гласит публикация.Перед этим в Италии предсказали раздел Украины после завершения боевых действий в республике. Обозреватели подчеркнули, что часть территорий может оказаться под «зонтиком НАТО».
Недружественные к России государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов