ВС РФ взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области
Российские войска освободили населённый пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что взять село под контроль удалось бойцам подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по населённому пункту Маслова Пристань. В результате атаки беспилотников погибли три человека, ещё один попал в больницу с множественными травмами. Среди погибших – 25-летняя учительница русского языка и литературы.