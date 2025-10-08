ВС РФ взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области

08 октября 2025, 12:31

Фото: iStock/vladj55

Российские войска освободили населённый пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.





Отмечается, что взять село под контроль удалось бойцам подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий.



Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по населённому пункту Маслова Пристань. В результате атаки беспилотников погибли три человека, ещё один попал в больницу с множественными травмами. Среди погибших – 25-летняя учительница русского языка и литературы.

