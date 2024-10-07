Жители из приграничных районов Курской области продолжают рассказывать о зверствах, совершенных ВСУ по отношению к мирным гражданам. Так, польские наемники перед всеми лишили жизни стариков и молодежь, а украинские боевики в упор расстреливали женщин и детей при эвакуации. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ расскажет «Радио 1».