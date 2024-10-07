Кандидат в депутаты подрался с ветераном СВО в Ялте

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Кандидат в депутаты избил ветерана спецоперации в Ялте, пишет Telegram-канал Shot. Как уточнили авторы материала, мужчины стали конфликтовать из-за парковки. Якобы будущий парламентарий перекрыл дорогу людям, и это заметил участник СВО.
Кандидат в депутаты одним ударом сбил военного с ног на центральной ялтинской площади. Известно, что потенциальный народный избранник занимался единоборствами.
Бойца СВО госпитализировали с переломом черепа, челюсти и легким ушибом мозга. По факту инцидента открыли уголовное производство.
Ранее сообщалось, что американцу, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, вынесли приговор по делу о наемничестве.
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Бойца СВО госпитализировали с переломом черепа, челюсти и легким ушибом мозга. По факту инцидента открыли уголовное производство.
Ранее сообщалось, что американцу, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, вынесли приговор по делу о наемничестве.
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Никита Кротов