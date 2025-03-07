ВСУ заявили о первом применении истребителей Франции Mirage 2000

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О первом применении французских истребителей Mirage 2000 заявили боевики ВСУ.
«Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки», — сказано в сообщении.Президент Франции Эммануэль Макрон объявлял о поставках указанной техники летом прошлого года. Политик отмечал, что Париж организует подготовку пилотов Украины.
Как подчеркивал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, у истребителей имеются средства радиоэлектронной борьбы, а также боевая техника класса «воздух — земля».
Ранее в США сделали заявление о помощи Киеву.
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