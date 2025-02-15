Крупная акция против НАТО и конференции по безопасности идет в Мюнхене

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Крупная акция против НАТО и конференции по безопасности проходит в Мюнхене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Уточняется, что протестующие требуют мирных переговоров и прекращения оружейных поставок Украине и Израилю.
Ранее генсек альянса НАТО Марк Рютте призвал европейских политиков выдвинуть конкретные предложения по достижению мира на Украине.
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«Их заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а их собственные позиции власти и сохранение капитала», — сказано в анонсе демонстрантов.На конференции безопасности в Мюнхене, которая продлится до воскресенья, 16 февраля, обсуждаются украинский и ближневосточный конфликты, а также внешняя политика в целом.
Ранее генсек альянса НАТО Марк Рютте призвал европейских политиков выдвинуть конкретные предложения по достижению мира на Украине.
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Никита Кротов