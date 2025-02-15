Келлог сравнил потери Украины с потерями США во Вьетнаме и Корее

Фото: istockphoto/Olena_Z
Потери Украины в конфликте втрое выше американских потерь в Корее и Вьетнаме. Об этом на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — произнес Келлог.По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп хочет прекратить конфликт, а также потери в нем, однако, по словам Келлога, нужно обеспечить независимость и защиту Украины.
Перед этим Келлог заявлял, что Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по конфликту на Украине. Спецпосланник подчеркнул, что США нужно время. Речь идет о днях и неделях, говорил Келлог.
Читайте также:
Вучич оценил возможность приезда Трампа в Москву на 80-летие Победы
Депутат Рады заявил, когда весь состав ЕК посетит Киев
В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине
Никита Кротов