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Келлог сравнил потери Украины с потерями США во Вьетнаме и Корее

Келлог: Потери Украины втрое выше потерь США во Вьетнаме и Корее
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Потери Украины в конфликте втрое выше американских потерь в Корее и Вьетнаме. Об этом на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — произнес Келлог.
По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп хочет прекратить конфликт, а также потери в нем, однако, по словам Келлога, нужно обеспечить независимость и защиту Украины.

Перед этим Келлог заявлял, что Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по конфликту на Украине. Спецпосланник подчеркнул, что США нужно время. Речь идет о днях и неделях, говорил Келлог.

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Вучич оценил возможность приезда Трампа в Москву на 80-летие Победы
Президент Сербии Вучич допустил приезд Трампа в Москву на Парад Победы
15 февраля 2025, 21:10

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 80-летие Победы при урегулировании украинского конфликта. Такое предположение высказал сербский лидер Александр Вучич. Его цитирует «Вечерне новости».
«Идут большие перемены. Мы следим за происходящим — усложняются вещи (вопросы — прим. ред.) между США и Россией с одной и Украины и Европы с другой стороны. Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля — прим. ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп», — сказал Вучич.
Перед этим спецпосланник Трампа по вопросам украинского конфликта Кит Келлог высказался о переговорах. Он оценил возможность участия в них Европы.

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В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию
Депутат ГД Антропенко: Западу будет не так просто вернуться на рынок РФ
15 февраля 2025, 21:07

Фото: istockphoto/ANGHI

Западным брендам одежды будет непросто вернуться на рынок в Россию, пишет РИА Новости, ссылаясь на члена промышленно-торгового комитета Госдумы Игоря Антропенко.
«Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды», — считает парламентарий.
Антропенко добавил, что при производстве одежды не нужны значительные инвестиции, а также сложные технологии, если сравнивать его, например, с производством самолетов.

Ранее стало известно, что ряд западных брендов хочет вернуться на российский рынок.

Ряд западных компаний покинул Россию на фоне спецоперации в Донбассе.

Перед этим сообщалось, какой законопроект внесут в Госдуму.

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Депутат Рады заявил, когда весь состав ЕК посетит Киев
Гончаренко:* весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в день начала СВО
15 февраля 2025, 20:26

Фото: istockphoto/al_la

Весь состав Еврокомиссии прибудет в Киев 24 февраля, пишет РИА Новости, цитируя нардепа украинского парламента Алексея Гончаренко*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии», — цитирует политика РИА Новости.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Он отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет занимался геноцидом мирных граждан Донбасса.

Главными задачами спецоперации были названы демилитаризация и денацификация украинской республики.

В июне 2024 года Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт, однако украинские власти в августе того же года ввели своих боевиков на территорию Курской области.

Ранее в Польше сделали заявление об украинском конфликте.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине
Сикорский: Европе рано или поздно придется ввести войска на Украину
15 февраля 2025, 19:50

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Европа рано или поздно будет вынуждена ввести свои войска на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции по безопасности в Мюнхене.
«Когда президент CША [Дональд] Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придется принять в этом участие», — произнес Сикорский.
Помимо этого, Сикорский раскритиковал Трампа, назвав ошибкой телефонную беседу республиканца с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог оценил возможность участия Европы в переговорном процессе по урегулированию кризиса.

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Келлог оценил возможность участия ЕС в переговорах по Украине
Келлог: США не хотят, чтобы в переговорах по Украине участвовала большая группа
15 февраля 2025, 19:34

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Его слова приводит CNBC.
«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — произнес Келлог в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
Он добавил, что американская сторона пока не готова выдвинуть требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговорного процесса.

«Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», — заключил Келлог.
Ранее стало известно, чего ждет НАТО от европейских союзников.

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