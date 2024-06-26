Ветеран СВР указал на связь между терактами в Дагестане и Севастополе

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Между терактами в Севастополе и Дагестане есть «абсолютная связь». Об этом в интервью Pravda.ru заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.
Он предположил, что в России действуют «спящие ячейки», одной из которых был дан приказ действовать в определённый момент. По словам Королькова, сначала был нанесён удар по Крыму, но «требовался повод для разжигания внутреннего конфликта, и тогда был дан приказ начать выступление «спящей ячейке».
Эксперт отметил, что теракты в Дагестане и в Севастополе рассчитаны на растягивание средств и сил. При этом теракт в Севастополе был рассчитан именно на убийство мирных жителей при помощи кассетных боеприпасов, то есть это типичный терроризм.
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Эксперт отметил, что теракты в Дагестане и в Севастополе рассчитаны на растягивание средств и сил. При этом теракт в Севастополе был рассчитан именно на убийство мирных жителей при помощи кассетных боеприпасов, то есть это типичный терроризм.
«Так что мое мнение, как специалиста по этим вещам, они, конечно, завязаны, хотя прямых доказательств мы никогда, естественно, не получим», – сказал Корольков в интервью Pravda.ru.
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Никита Иванов