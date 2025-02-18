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У американской стороны больше нет денег на Украину, заявил в соцсетях глава Минздрава и социальных служб США Фрэнсис-Кеннеди-младший.
«Уважаемый Зеленский, американский народ не намерен мириться с тем, что заработанные тяжким трудом налоговые доллары подпитывают бесконечные конфликты. Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!» — сказано в сообщении американского министра.На фоне российской спецоперации в Донбассе США и Европа стали оказывать всяческую поддержку киевскому режиму. При этом украинские власти и лично Владимир Зеленский периодически выражали недовольство объемами финансирования.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что станет концом для Зеленского.
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Никита Кротов