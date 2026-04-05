На Украине заявили об одной просьбе союзников насчет России, пишет Bloomberg

05 апреля 2026, 16:32

Глава ОПУ Буданов* Киев просили прекратить удары по нефтяным объектам РФ

Страны-партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой остановить авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет Bloomberg, цитируя главу украинского офиса Кирилла Буданова*.





Причиной назвали резкий скачок мировых цен на нефть и топливо, вызванный эскалацией конфликтов с участием США, Израиля и Ирана. В то же время, уточняет СМИ, представитель Киева выразил оптимизм относительно скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.





«Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», — приводят обозреватели слова собеседника.