На Украине заявили об одной просьбе союзников насчет России, пишет Bloomberg
Глава ОПУ Буданов* Киев просили прекратить удары по нефтяным объектам РФ
Страны-партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой остановить авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет Bloomberg, цитируя главу украинского офиса Кирилла Буданова*.
Причиной назвали резкий скачок мировых цен на нефть и топливо, вызванный эскалацией конфликтов с участием США, Израиля и Ирана. В то же время, уточняет СМИ, представитель Киева выразил оптимизм относительно скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.
«Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», — приводят обозреватели слова собеседника.
При этом он не уточнил, готова ли Украина удовлетворить указанные требования. Ранее Россия изменила тактику в ходе специальной военной операции, сделав ставку на истощение систем противовоздушной обороны ВСУ.
Британская газета Sunday Times со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Украины полковника Юрия Игната сообщает, что удары российских войск становятся все более изнурительными.