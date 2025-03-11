Киев готов к прекращению огня на месяц

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Украинская сторона готова на предложение Вашингтона прекратить огонь на месяц. Документ опубликован офисом Владимира Зеленского. Уточняется, что по согласию сторон его можно продлить.
«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», — сказано в публикации.Отмечено, что делегации США и Киева согласны определить состав своих переговорщиков и начать диалог «для достижения устойчивого мира».
«Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу», — отмечено в документе.Перед этим британская газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев представят совместное заявление по переговорам и перескажут их.
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